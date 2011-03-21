Украинцев призывают принять японских детей

Всеукраинский благотворительный фонд «Зоряна мрія» призывает украинцев откликнуться на беду в Японии и принять японских детей на период сохраняющейся опасности и восстановления регионов, пострадавших от землетрясения.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении фонда «Зоряна мрія» к благотворительным и общественным организациям Украины.

«В эти дни в Японии осиротели дети. Для нас это большая боль! Мы не можем оставаться в стороне от беды, случившейся с дружественным народом. Речь идет не только об осиротевших детях, но и всех детях Японии. Когда мы в Украине заявляем, что чужих детей не бывает, мы в полной мере должны подтвердить это делом и сказать, что на планете Земля чужих детей тоже нет! Мы все одинаковы перед Богом и перед природой, стихия не разбирает страны и народы, поэтому Всеукраинский благотворительный фонд «Зоряна мрія» обратился к послу Японии в Украине с предложением разместить 10 японских детей и 1 взрослого в учебно-воспитательном учреждении детском доме «Колиска дитячої надії» (Киевская область), который находится на полном обеспечении фонда», - говорится в обращении.

Как заверили в фонде, «учитывая наши возможности и малогабаритность негосударственного детского дома, это количество детей может комфортно быть размещено и обеспечено всем необходимым на все время пребывания в наших стенах».

«Мы обращаемся ко всем благотворительным и общественным организациям Украины, к гражданам нашей страны откликнуться на беду японского народа и предложить свои услуги по размещению японских детей на период опасности и восстановления регионов, пострадавших от землетрясения», - подчеркнули в фонде «Зоряна мрія».

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о готовности Украины принять 250 японских детей в Международном детском центре «Артек».