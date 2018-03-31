Завтра - тяжелый и опасный "лунный" день: как его пережить

19 марта Луна подойдет к Земле на рекордно близкое расстояние - 356,6 тыс. км (в среднем 384 тыс.). И ее можно будет рассмотреть в деталях невооруженным глазом. В интернете уже расползлись истории о том, что каждый раз, когда случалось такое сближение, следовала катастрофа. Якобы именно из-за этого в 1992 году на США обрушился ураган Эндрю, который уничтожил Багамские острова и побережье Флориды. А в 2005-м случилось землетрясение в Пакистане, которое убило больше 70 тыс. человек. Кстати, японское землетрясение тоже многие связывают с приближением Луны - мол, если 11 марта так тряхнуло, то чего же ждать 19-го - в самый пик сближения?

Паника из интернета перекочевала и на улицы: некоторые киевляне говорят, что 19 марта из дому - ни ногой. Но ученые уверяют, что связи между приближением Луны к Земле и ураганами с цунами не существует. "Это происходит регулярно: 2 августа, 28 сентября и 26 ноября Луна приблизится на почти такое же расстояние", - говорит астроном Прикарпатского университета Иван Климишин. "Катаклизмы и приближение Луны никак не связаны, - соглашается Валерий Клещонок из Астрономической обсерватории КНУ им. Шевченко. - Максимум - приливы и отливы будут немного больше". Но есть и другие мнения. Американский астроном Ричард Нолл считает, что в момент сближения Земли и Луны могут происходить непредвиденные изменения магнитных полей двух планет, что способно спровоцировать штормы, вулканическую активность и землетрясения.

ЛУНА ВЛИЯЕТ. Зато астрологи не сомневаются: именно Луна стала причиной катаклизмов в Японии. "Стихия Луны - вода, а символ страны Восходящего Солнца - Овен. Поэтому не случайно пострадала Япония - и именно от цунами, - говорит Влад Росс. - Влияние Луны начинается задолго до 19 марта. А уже 19 марта напряжение пойдет на спад - толчки в Японии прекратятся". Почувствуют влияние Луны, по мнению астрологов, и люди: у активных будет прилив сил, а у спокойных - их упадок. Но особенным испытанием 19 марта станет для женщин, уверяют сторонники ведической веры (современные язычники). "В этот день женщины будут руководствоваться эмоциями, а не логикой. "Проснутся" все глубинные страхи. Женщины должны быть максимально осторожны", - говорит волхв Святогор Магур.

Астролог и нумеролог Лилия Романова считает, что сложными будут целых четыре дня - 18,19,20 и 21 марта. "Особенно опасен день 18 марта. Во-первых, это Полнолуние - 15 лунный день, особенность этого дня - наблюдается очень много ссор. Это касается и личных отношений, и рабочих, причем на всех уровнях. Это может проявиться и природными катаклизмами, даже там, где их и не ожидали, и правительственными кризисами, и техногенными катастрофами. Символы дня - змея и шакал - говорят сами за себя. В отношениях с людьми появится желание сказать все, что вы о них думаете, "расставить всех по местам". Однако то, что в этот момент вам будет казаться искренним и наболевшим, впоследствии, когда страсти поулягутся, окажется бурей в стакане и вы, скорее всего, пожалеете о собственных словах", - говорит Лилия.

"Также важна сама дата 18.03.2011. с точки зрения нумерологии. Сам день дает в сумме 9 - это время завершения, в том числе краха и разрушения. Хотите "уцелеть", сохранить то, что вам дорого - постарайтесь в этот день быть максимально доброжелательными и спокойными. Нумерологическое значение дня в целом соответствует числу 7 - а это жертвенность, потери, возмездие, но и награда, везение для тех, кто вовремя помог другому, проявил щедрость, мудрость и справедливость. 19 марта будет уже как бы продолжением процессов, начавшихся в пятницу. Если всем нам удастся сохранить то, что нам дорого, то это закрепится и даже преумножится уже в воскресенье - 20 марта. Также весь этот период противопоказаны хирургические операции, иглоукалывание, донорство из-за полнокровия органов и резко сниженной свертываемости крови. Это чревато непредвиденным кровотечением, которое трудно остановить, и другими осложнениями", - считает нумеролог.

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЛУННЫЙ ДЕНЬ

Советы астрологов:

1. Не заключайте никаких сделок, не вкладывайте деньги - ожидания не оправдаются.

2. Эмоциональные встряски могут быть чреваты разводами и разрывами. Постарайтесь отложить все серьезные разговоры хотя бы на несколько дней.

3. 19 марта очень обострится интуиция. Действуйте, как она подсказывает.

Советы волхвов:

1. Откажитесь от тяжелой работы и всяких начинаний, они не приведут к успеху. Особенно это касается женщин.

2. Займитесь духовным очищением, попоститесь за три дня до события и три дня после. Это поможет безболезненно пережить этот день.

3. Влиянию Луны больше подвержены женщины. Им рекомендуют день встретить в медитации или глубокой молитве, представляя тихую водную гладь.

4. Окурите дом полынью или чабрецом, особенно в углах комнат. Это очистит дом от негативной энергии.

Врачи:

1. Эмоционально нестабильным людям стоит в такие дни придерживаться режима дня: ложиться и вставать вовремя, не перегружать организм тяжелой и жирной пищей, пить успокаивающие травяные настои (мелисса, мята и т.д.). Очень нежелательно употреблять даже не крепкий алкоголь, кофе, энергетические напитки.

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