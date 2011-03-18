Черниговщина: из-за неосторожности при курении погибли 3 человека

В Черниговской области из-за неосторожности во время курения погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации, трагедия произошла в селе Куринь Бахмачского района.

В частном хозяйстве произошел пожар в деревянном жилом доме. Из-за того, что возгорание возникло около часу ночи, а заметили его соседи лишь около шести часов утра, то на время прибытия пожарно-спасательного подразделения от дома почти ничего не осталось. Во время гашения спасателями были найдены обгоревшие тела 74-летней хозяйки дома, ее 67-летнего сожителя и 55-летнего односельчанина.

Установлено, что пожар в доме произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Во время расследования было также установлено, что при жизни погибшие злоупотребляли алкоголем.