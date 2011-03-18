В Украине ограничена доступность к опиоидным анальгетикам

В последнее время Украина отчитывается об уменьшении объемов потребления опиоидных анальгетиков и ограничении их доступности для пациентов.

Об этом сегодня заявили международные эксперты на пресс-конференции в УНИАН, посвященной обеспечению доступа к опиоидных обезболивающим средствам.

По словам исполнительного директора Международной ассоциации паллиативной помощи Лилианы Де ЛИМЫ, целью приезда международных экспертов в Украину является сотрудничество и поддержка деятельности Украинской Лиги содействия развитию паллиативной и хосписной помощи. “Мы будем способствовать работе Лиги с правительством Украины, чтобы выяснить, какие причины того, что потребление этих лекарственных средств снижается. И если мы определим препятствия, то вместе нам нужно попробовать найти пути преодоления этих препятствий”, - отметила Л. Де ЛИМА.

Она отметила, что Украина является одной из 62-х стран мира, которые подписали международные соглашения (хартии) о доступности опиоидных анальгетиков для больных. “Мониторинг выполнения Украиной этих обязательств проводит международный комитет по контролю над наркотическими средствами ООН. Это структура, которая на глобальном уровне проводит мониторинг потребления странами опиоидных анальгетиков, а также наблюдает, как страны вводят двусторонние международные соглашения”, - сообщила международный эксперт.

Президент Европейской ассоциации паллиативной помощи Лукас РАДБРАЧ подчеркнул, что в мире есть много рекомендаций относительно ведения тяжелобольных, “управления их болью”.

“Наша ассоциация также является разработчиком. У нас есть очень понятные и простые рекомендации о том, что такие пациенты должны быть обеспечены доступом к обезболиванию. В настоящее время мы работаем вместе с ВОЗ над новыми руководящими принципами по доступности опиоидных анальгетиков. Основная концепция этого нового документа в том, что правительства стран должны соблюдать определенный баланс – с одной стороны, защищая население от втягивания в наркотическое потребление, а с другой стороны – должны обеспечить, чтобы все пациенты, которые нуждаются в обезболивании, могли им воспользоваться”, - отметил Л.РАДБРАЧ, сообщив, что уже скоро ВОЗ опубликует русскоязычную версию этих рекомендаций. Он также выразил надежду, что этот документ станет пособием, которое даст возможность Украине улучшить состояние тяжелобольных и обеспечит им высокое качество жизни в последние дни пребывания на этом свете.

В свою очередь президент Украинской Лиги содействия развитию паллиативной и хосписной помощи Василий КНЯЗЕВИЧ сообщил, что в Украине начинается движение за достойную жизнь в последние дни тяжелобольных. ”Чрезвычайно большой масштаб работы нам необходимо сделать. Ежегодно в Украине умирает более 700 тысяч человек. В каких условиях они проводят последние дни?.. Не все государство сделало в этом отношении и не все делает и общество. Создав Всеукраинскую лигу хосписной и паллиативной помощи, мы вышли за пределы политики и приглашаем всех к работе по выработке достойной стратегии в этом вопросе”, – сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

На пресс-конференции также было отмечено, что более 160 тыс. украинцев ежегодно сталкиваются с онкологическими болезнями, а в последнее время они часто лишены адекватного обезболивания, поскольку немало регламентирующих документов не разрешают этого сделать. По оценкам экспертов, в Украине соответствующее медикаментозное обезболивание получают лишь только около 20% онкобольных и 3% других больных, тогда как по данным ВОЗ, 60% онкобольных страдают от хронической сильной боли.