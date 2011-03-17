ВР увеличила помощь при рождении ребенка

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно выплаты помощи при рождении ребенка».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 300 из 392 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка насчитывается, исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка предоставляется в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума – на первого ребенка (24 тыс. 480 грн.); кратной 60 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума – на третью и каждого следующего ребенка.

Выплата помощи осуществляется одноразово в десятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 24 месяцев, на второго ребенка – 48 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка – 72 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

***Учитывая, что с 1 января 2011 года размер прожиточного минимума для детей до 6 лет составляет 816 грн., то на сегодняшний день сумма государственной помощи при рождении ребенка будет составлять 24, тыс. 480 грн. на первого ребенка, 48 тыс. 960 грн. – на второго, 97 тыс. 920 грн. – на третьего и каждого следующего ребенка.