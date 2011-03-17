Табачник придумал «стандарты здоровья» для школ и детсадиков

Министерство образования и науки, молодежи и спорта намерено с 1 сентября ввести «стандарты здоровья» в дошкольных и школьных учебных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава ведомства Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Я думаю, что с нового учебного года Министерство образования под персональную ответственность (руководителей учебных заведений – УНИАН) введет стандарт здоровья», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что эти “стандарты здоровья” будут включать обязательную дыхательную гимнастику и пребывание детей на свежем воздухе.

По словам министра, это не новая практика, так было в учебных заведениях еще в советское время. Д.ТАБАЧНИК отметил, что введение «стандарта здоровья» станет одним из факторов оценивания качества работы руководителей учебных заведений.

Также Д.ТАБАЧНИК напомнил, что министерство планирует введение обязательных медицинских осмотров в школах. «Сейчас мы завершаем разработку совместных документов с Министерством здравоохранения для того, чтобы обязательно вернуть в школы медицинские осмотры, в которых бы принимали участие все специалисты», - сказал Д.ТАБАЧНИК, отметив, что работа над этими документами будет завершена в ближайшее время. В частности, осмотры учеников младших классов будут проведены уже в конце этого учебного года, а для старших и выпускных классов осмотры будут введены с 1 сентября. «При разработке нового стандарта предусматриваются перерывы в занятиях для осуществления подвижной активности», - сказал министр.