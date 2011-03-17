Завтра в Украине ожидается дождливая погода

18 марта, по прогнозам синоптиков, в западных областях Украины, в Винницкой области и в южной части ожидаются дожди, ночью местами с мокрым снегом. На Закарпатье и Прикарпатье ночью пройдут сильные осадки, на остальной территории - без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на западе и юге местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях до 10° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-3° тепла, днем в Украине 2-7° тепла; на Закарпатье и Южном берегу Крыма ночью 4-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.