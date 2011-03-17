В Украине очень низкий уровень охвата прививками - Бахтеева

Возобновление доверия украинцев к иммунопрофилактике - будет способствовать улучшению здоровья нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины от Партии регионов, руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на Комитетских слушаниях по вопросам иммунопрофилактики.

«Состояние иммунопрофилактики населения в Украине на сегодня крайне неудовлетворительное. Несмотря на то, что за последние 10 лет затраты государства на закупку вакцин увеличились почти в 4 раза в последние годы у нас самый низкий охват профилактическими прививками за последние 50 лет. Каждый год в стране от инфекций умирает 300 – 350 детей, из которых практически 50% - это дети до года. Всего за последние 5 лет от инфекционных болезней в Украине погибло 1 636 детей», - отметила Бахтеева.

«Одной из первоочередных проблем в сфере здравоохранения является приведение в соответствие законов Украины, которыми устанавливается перечень обязательных профилактических прививок. На сегодня нашим Комитетом подготовлен комплексный законопроект по вопросам иммунопрофилактики, который устанавливает необходимость ежегодного пересмотра календаря прививок, введение паспорта профилактических прививок для ребенка, возможность реализации региональных программ иммунопрофилактики и т.д.», - сказала народный депутат.

По ее словам, такой законопроект будет способствовать внедрению системного и комплексного подхода в проведении вакцинации, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, повышению доверия к иммунопрофилактике и как результат – улучшению здоровья населения и защите от инфекционных болезней.

Политик обратила особое внимание на то, что одной из самых острых проблем каждой области без исключения в течение последних трех лет является нехватка вакцины. По данным Минздрава, в 2010 году обеспеченность регионов вакциной составила лишь 60% от годовой потребности.

«Среди всех болезней детей до 17 лет, инфекционные болезни в Украине являются очень распространенными и занимают 7 место, а в структуре смертности детей - 5 место после врожденных аномалий, травм и отравлений», - заявила Бахтеева.

Глава комитета по вопросам здравоохранения уверена: иммунопрофилактика играет главную роль в снижении детской заболеваемости и смертности. Нардеп подчеркнула: именно благодаря вакцинации была побеждена натуральная оспа во всем мире, от которой умирал каждый четвертый больной.

«Благодаря проведенной на высоком профессиональном уровне кампании вакцинации в 2002 году, Украина получила статус страны, свободной от вируса полиомиелита», - отметила Бахтеева.

Для успешного разрешения сложившейся проблемы, политик предложила пересмотреть положения действующей Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2009 – 2015 годы.

«Программа иммунопрофилактики – это документ, который должен показывать реальные направления работы, планы и перспективу. Для этого должен быть пересмотрен перечень инфекций, против которых проводится вакцинация, соблюдены требования в отношении инфекций, которые планируется включать, а именно: четкое эпидемиологическое обоснование, базирующееся на анализе эпидемиологической обстановки в стране, прогнозирование угроз возможных эпидемических осложнений, а также научное, медицинское и финансово-экономическое обоснования», - подытожила Бахтеева.