В Украине вскоре могут случиться землетрясения до 7 баллов

Катастрофа в Японии выступила в качестве катализатора для землетрясений во всём мире. Всё дело в смещении земной оси почти на 10 сантиметров, что чревато ростом числа землетрясений, извержениями вулканов, цунами. Украине тоже обещают достаточно сильные землетрясения. Худшую судьбу пророчат Крыму и Одессе (максимально - 7 баллов) и Закарпатью - 5 баллов, пишет газета "Сегодня".

В Украине есть три сейсмоактивные зоны: Южное побережье Крыма, Закарпатье (северо-восточные Карпаты) и самая мощная - румынская зона Вранча, отголоски сильных встрясок которой доходят и до нас.

Мощные землетрясения магнитудой 7-7,2 происходят раз в 23-27 лет, рассказал замдиректора Института геофизики НАНУ Александр Кендзера. Последние были в 1977 и 1990 годах. А значит, такую встряску уже можно ожидать. И если нужная энергия накопилась, то японская катастрофа могла своим возникновением "нажать на курок". "Максимум такой встряски будет в Одесской области - около 7 баллов ("очень сильное" - трещины в стенах каменных домов. В очаге самой зоны волны могут достигнуть максимальных 9-10 баллов - ред.)", - объясняет Кендзера.

По словам заведующего отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики НАН Украины Сергея Вербицкого, это действительно возможно, но предугадать - где, когда и с какой силой, нельзя: "Любые катастрофические землетрясения влияют на всю землю. И если в какой-то из сейсмоактивных зон (в которых находятся очаги встрясок) уже накопилась энергия, прошла, так сказать, подготовка для землетрясения, то из-за японского кошмара оно может произойти. То есть их события могут сработать, как спусковой крючок, но ружье уже должно быть набито порохом. И будет землетрясение именно такой силы, какой оно должно было быть изначально, не больше. Другими словами, если в зоне Вранча накопилась энергия для встряски магнитудой 7, то из-за Японии она может случиться раньше срока. А вот где накопилась энергия и какой мощности - это просто невозможно спрогнозировать".

Напомним, мощное землетрясение произошло в Японии 11 марта. В результате землетрясения и вызванного им цунами в Японии, по предварительным данным, погибло до 10 тысяч человек. Точное количество жертв и размер материального ущерба пока что назвать невозможно. По оценкам японских сейсмологов землетрясение в Японии сдвинуло тектоническую платформу, на которой находится страна, на 20 м на восток.

newsru.ua