Луцк: должностные лица украли у студентов-инвалидов 7 авто

Прокуратура Луцка возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Луцкого института развития человека университета “Украина”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

В результате проверки законности использования транспортных средств, предоставленных для обеспечения прав инвалидов, установлено, что в 2009 году Луцкому институту развития человека университета “Украина”, в котором учились 163 студента-инвалида и 14 детей-сирот, государственная исполнительная служба бесплатно передала 7 транспортных средств. В последующем служебные лица этого учебного заведения, не взяв эти автомобили на баланс и не поставив на учет в органах МРЭО, реализовали их частному предпринимателю по цене 32 тыс. грн., средства присвоили, не уплатив при этом обязательных таможенных платежей.

Проводится досудебное следствие.