Завтра в Украине - от 10° мороза до 13° тепла

В четверг, 17 марта, на Закарпатье и Прикарпатье будет облачно с прояснениями, ожидается дождь и мокрый снег, днем - сильные осадки. На остальной территории Украины - переменная облачность, без осадков, лишь в Крыму и в Одесской области местами возможен небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на севере Левобережья до 10° мороза, в западных и южных областях от 3° мороза до 2° тепла, днем в Украине 2-7° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве и области - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 5-7° тепла.