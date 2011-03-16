Помогите спасти жизнь 3-летней Дашеньке!

Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу!

Обращаемся к Вам еще раз за помощью в сборе средств на проведение операции по пересадке донорской почки для ДАШЕНЬКИ ВОЗНЮК - ей 3 годика 11 месяцев

В годик ей поставили диагноз - гломерулонефрит - воспаление почек. Два года – бесконечные лечения и обследования.

В августе 2010 у Даши обнаружили опухоль на почке огромных размеров - нефробластому. В октябре была проведена операция по удалению опухоли вместе с почкой. Оставшаяся почка работала на 23%. В январе у Дашеньки обнаружили гепатит Б, а после дополнительного обследования в московской клинике поставлен еще один диагноз синдром Дениса-Драша – в Украине даже нет статистики по этому синдрому, до сих пор он не диагностировался – Даша первая.

С декабря 2010 г до февраля 2011 г у ребенка развилась терминальная стадия хронической почечной недостаточности (скорость фильтрации не превышает 20 мл/мин при норме больше 80 мл/мин), вторичная артериальная гипертензия (давление до 180/120 мм рт ст), что является показанием для заместительной терапии («искусственная почка» или трансплантация), т к замедление фильтрации до 9 мл/мин является несовместимым с жизнью и требует срочных мер.

На данный момент, т.к. в Австрию выехать не получилось (отказали в визе), Дашу готовы прооперировать в Москве. Стоимость обследования, операции и послеоперационного лечения составляет 87 000 у.е.

СЕЙЧАС ПОЧКА РАБОТАЕТ НА 17%, ОТКАЗАТЬ МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ЕЁ НУЖНО УДАЛЯТЬ, А ДАШЕНЬКУ ПОДКЛЮЧАТЬ К «ИСКУССТВЕННОЙ ПОЧКЕ» (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ, т.к ГЕМОДИАЛИЗ ПРОВОДЯТ ТОЛЬКО ДЕТЯМ ПОСЛЕ 10 ЛЕТ) ДО ТЕХ ПОР, КОГДА БУДЕТ ВОЗМОЖНО ПЕРЕСАДИТЬ ЕЙ ДОНОРСКУЮ ПОЧКУ.

Любая Ваша помощь, даже не материальная – это будет большой шаг в спасении жизни ребёнку.

В БИБЛИИ СКАЗАНО: «СТУЧИТЕ И ВАМ ОТКРОЮТ» И МЫ СТУЧИМ В ВАШИ СЕРДЦА!

ВСЕ – КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ – ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ СПАСТИ ДАШЕНЬКУ!

Получатель: КБ Приватбанк Наименование банка: Приватбанк

№ счета 29244825509100 МФО 305299 ОКПО 14360570

Назначение: Помощь на лечение ребёнка

№ 4405 8850 1775 0610 - счет в у.е

№ 4405 8850 1672 9466- гривневый

Мама - Вознюк Ольга Ивановна Тел 097-840-05-29

Волонтер – Кравчук Ольга 067-605-17-72

информация о Дашеньке

http://ntn.ua/uk/news/help/2011/03/03/5504

http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=1&id=1579