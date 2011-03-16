Помогите спасти жизнь 3-летней Дашеньке!
Нужна пересадка почки
Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу!
Обращаемся к Вам еще раз за помощью в сборе средств на проведение операции по пересадке донорской почки для ДАШЕНЬКИ ВОЗНЮК - ей 3 годика 11 месяцев
В годик ей поставили диагноз - гломерулонефрит - воспаление почек. Два года – бесконечные лечения и обследования.
В августе 2010 у Даши обнаружили опухоль на почке огромных размеров - нефробластому. В октябре была проведена операция по удалению опухоли вместе с почкой. Оставшаяся почка работала на 23%. В январе у Дашеньки обнаружили гепатит Б, а после дополнительного обследования в московской клинике поставлен еще один диагноз синдром Дениса-Драша – в Украине даже нет статистики по этому синдрому, до сих пор он не диагностировался – Даша первая.
С декабря 2010 г до февраля 2011 г у ребенка развилась терминальная стадия хронической почечной недостаточности (скорость фильтрации не превышает 20 мл/мин при норме больше 80 мл/мин), вторичная артериальная гипертензия (давление до 180/120 мм рт ст), что является показанием для заместительной терапии («искусственная почка» или трансплантация), т к замедление фильтрации до 9 мл/мин является несовместимым с жизнью и требует срочных мер.
На данный момент, т.к. в Австрию выехать не получилось (отказали в визе), Дашу готовы прооперировать в Москве. Стоимость обследования, операции и послеоперационного лечения составляет 87 000 у.е.
СЕЙЧАС ПОЧКА РАБОТАЕТ НА 17%, ОТКАЗАТЬ МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ЕЁ НУЖНО УДАЛЯТЬ, А ДАШЕНЬКУ ПОДКЛЮЧАТЬ К «ИСКУССТВЕННОЙ ПОЧКЕ» (ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ, т.к ГЕМОДИАЛИЗ ПРОВОДЯТ ТОЛЬКО ДЕТЯМ ПОСЛЕ 10 ЛЕТ) ДО ТЕХ ПОР, КОГДА БУДЕТ ВОЗМОЖНО ПЕРЕСАДИТЬ ЕЙ ДОНОРСКУЮ ПОЧКУ.
Любая Ваша помощь, даже не материальная – это будет большой шаг в спасении жизни ребёнку.
В БИБЛИИ СКАЗАНО: «СТУЧИТЕ И ВАМ ОТКРОЮТ» И МЫ СТУЧИМ В ВАШИ СЕРДЦА!
ВСЕ – КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ – ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ СПАСТИ ДАШЕНЬКУ!
Получатель: КБ Приватбанк Наименование банка: Приватбанк
№ счета 29244825509100 МФО 305299 ОКПО 14360570
Назначение: Помощь на лечение ребёнка
№ 4405 8850 1775 0610 - счет в у.е
№ 4405 8850 1672 9466- гривневый
Мама - Вознюк Ольга Ивановна Тел 097-840-05-29
Волонтер – Кравчук Ольга 067-605-17-72
информация о Дашеньке
http://ntn.ua/uk/news/help/2011/03/03/5504
http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=1&id=1579