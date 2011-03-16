Изменился ли в Украине порядок регистрации рождения ребенка?

Министерство юстиции заявляет, что никаких законодательных изменений в порядке регистрации факта рождения ребенка не произошло.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Минюста в связи с сообщениями в ряде СМИ о якобы изменении порядка регистрации рождения ребенка. (УНИАН: в СМИ, в частности, речь шла о том, что отныне в Украине дети, которые были рождены не в роддоме, регистрироваться не будут, за исключением экстренных случаев).

Как подчеркнули в министерстве, порядок определения происхождения ребенка урегулирован главой 12 раздела ІІІ Семейного кодекса Украины.

Происхождение ребенка от супругов определяется на основании свидетельства о браке и документа заведения здравоохранения о рождении женой ребенка (статья 122 Семейного кодекса Украины).

Если мать и отец ребенка не состоят в браке между собой, происхождение ребенка от матери определяется на основании документа заведения здравоохранения о рождении ею ребенка (статья 125 Семейного кодекса Украины).

Как вытекает из содержания указанных статей, документом, подтверждающим рождение ребенка от данной матери, является документ заведения здравоохранения.

В случае рождения ребенка вне заведения здравоохранения, при регистрации в органах регистрации актов гражданского состояния факт рождения ребенка подтверждается двумя свидетелями и медицинской справкой о пребывании ребенка под наблюдением лечебного заведения. Это определено Инструкцией о заполнении и выдаче медицинского свидетельства о рождении (форма № 103/о), утвержденной приказом Министерства здравоохранения от 8 августа 2006 г. № 545.

Такая норма необходима ввиду того, что заведения здравоохранения, исходя из компетенции их специалистов, в отличие от органов государственной регистрации актов гражданского состояния, могут установить, рожала ли данная женщина ребенка.

В случае отсутствия каких-либо документов о рождении ребенка, государственная регистрация его рождения проводится на основании решения суда об установлении факта рождения. Это определено положениями части третьей и части девятой статьи 13 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которыми установлено, что основанием для проведения государственной регистрации рождения ребенка определены центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения документы, подтверждающие факт рождения ребенка, а в случае их отсутствия – решение суда.

Как отметили в Минюсте, суд рассматривает в порядке отдельного производства, в частности, дела об установлении факта рождения лица в определенное время в случае невозможности регистрации органом государственной регистрации актов гражданского состояния факта рождения, что предусмотрено статьей 256 Гражданского процессуального кодекса.

По нормам Гражданского процессуального кодекса, в соответствии с которым осуществляется гражданское судопроизводство, свидетель является участником гражданского процесса, и им может быть любое лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, касающиеся дела. Объяснение свидетелей является одним из оснований для установления судом наличия или отсутствия обстоятельств, которые обосновывают требования и возражения сторон, и других обстоятельств, имеющих значение для решения дела.

Законодательные нормы по вопросу государственной регистрации рождения ребенка и определения его происхождения, установленные с учетом разграничения компетенции судебной и исполнительной власти, органами которой являются отделы государственной регистрации актов гражданского состояния, и компетенции заведений здравоохранения, направленные на предупреждение мошенничества, избежания возможной торговли детьми и их похищения.

По данным Минюста, на протяжении последних трех лет органы государственной регистрации актов гражданского состояния ежегодно регистрируют в среднем более 500 тысяч рождений детей, из которых около 900 (0,18%) рождаются вне заведения здравоохранения и регистрируются в соответствии с законодательством.