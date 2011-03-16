ВР обязала отца забрать ребенка из роддома

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины" относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 284 народных депутата из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом устанавливается, что отец ребенка, который не находится в браке с матерью ребенка, отцовство которого установлено согласно законодательству, обязан забрать ребенка для содержания и воспитания из роддома или из другого заведения здравоохранения, если этого не сделала мать ребенка.

В соответствии с законом, в случае, если отец ребенка не находится в браке, он приобретает статус одинокого отца.