Украинка убила итальянку, за которой ухаживала, и выбросилась с балкона

31-летняя гражданка Украины Наталия Ш. ударила кухонным ножом в шею 88-летнюю итальянку, за которой ухаживала. От полученных ран итальянка умерла на месте.

Об этом сообщается на сайте общества "Украинцы в Италии".

Трагедия произошла 14 марта в городе Равенна (Италия), в квартире погибшей на улице Санти Балдини. Соседи, услышав крики, вызвали карабинеров, которые вместе с пожарниками выломали двери и увидели трагическую картину. Украинка при появлении правоохранителей бросилась с балкона 2-го этажа, упав на автомобиль, припаркованный внизу.

Правоохранителям сейчас не поняло, была ли это попытка самоубийства или побега.

При падении женщина получила легкие ранения и после ареста была доставлена в психиатрическую клинику для получения медицинской помощи. На первом допросе украинка не смогла никак объяснить свой поступок, находясь в состоянии шока и психического возбуждения.

По словам сына погибшей, мать была очень довольна украинкой, которая работала у них с декабря прошлого года и была уже третьей сиделкой, которую они взяли на работу за последний год. Утром, в день трагедии, состоялся телефонный разговор между Наталией Ш. и родственниками бабушки. Украинка сообщила, что 16 апреля планирует поехать в отпуск на родину. Она просила работодателей отпустить ее на 3 месяца, поскольку она должна заняться лечением своего ребенка. Итальянцы отказались, разрешив ей только месяц отпуска, как это предусмотрено законом. В случае ее невозвращения, они предупредили, что возьмут на работу другого человека, отмечается в сообщении.

По данным "Украинцев в Италии", на завтра, 16 марта, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшей, хотя причина смерти не вызывает сомнений. Правоохранители продолжают расследование. Украинке предоставлен адвокат. В ближайшее время планируется новый допрос гражданки Украины, чтобы установить причины и все обстоятельства этой трагедии. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Милане.