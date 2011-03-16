ВР приняла закон о порядке ввоза лекарственных средств в Украину

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 17 Закона "О лекарственных средствах" относительно порядка ввоза в Украину лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 277 народных депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

Документ дополняет нормы действующего закона положением, согласно которому незарегистрированные в Украине лекарственные средства могут ввозиться на ее таможенную территорию для медицинского обеспечения (без права реализации) иностранных подразделений, которые согласно законодательству допущены на территорию Украины для участия в многонациональных международных военных учениях или с целью транзита через территорию Украины.