Почему погибла рыба на Кременчугском водохранилище

Министр охраны окружающей природной среды Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ заявляет о том, что в массовой гибели рыбы на Кременчугском водохранилище в связи с резким понижением уровня воды в нем виновно Государственное агентство по рыбному хозяйству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в ходе посещения Киевской ГЭС в Вышгороде.

«Если погибла рыба – это их (Госрыбхоза – УНИАН) вина», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ, отметив при этом, что представители агентства являются участниками специальной межведомственной группы при Госводхозе, которое принимало решение о спуске воды из водохранилища и значит несет ответственность за принятое решение.

Министр сообщил, что завтра в Кременчуг выедет специальная правительственная комиссия, которая выяснит причины произошедшего инцидента. В состав комиссии войдут представители Минприроды, МЧС, Госводхоза, а также Госрыбхоза.

«Завтра мы найдем виновных, и это не должно быть увольнение с работы, это должна быть уголовная ответственность», - сказал Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

В тоже время, глава Госводхоза Василий СТАШУК отметил, что решение о спуске воды принималось межведомственной комиссией в связи с необходимостью создания свободных мощностей для приема ожидаемого паводка из Беларуси и России. В частности, В.СТАШУК сообщил, что, по данным мониторинга Госводхоза, наиболее высокий уровень запасов воды, которые в этот паводок должен принять каскад водохранилищ Днепра, ожидается с территории Российской Федерации, где уровень запасов на сегодня оценивается от 1,5-1,7 нормы. В этой связи украинский каскад водохранилищ должен иметь прогнозный запас на прием воды на уровне 8 кубокилометров. Большую роль, отметил глава ведомства, в этом будет играть Кременчугское водохранилище, которое является крупнейшим в Европе.