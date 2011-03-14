63% украинцев считают себя счастливыми людьми - опрос

63% жителей Украины считают себя счастливыми людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые были представлены сегодня журналистам генеральным директором компании «Украина сегодня» Наталией ИЩЕНКО.

Среди счастливых людей, в частности, 34% чувствуют себя однозначно счастливыми, а 29,2% - скорее счастливыми.

При этом несчастливыми чувствуют себя 16,9% украинцев.

В частности, уровень ощущения счастья опрошенных определяется их материальным положением. Так, лишь 40% из тех респондентов, которым не хватает средств на еду, чувствуют себя счастливыми. Среди тех, кому хватает на еду, но не хватает на одежду, – 58% счастливых. Среди тех, кому хватает на еду и одежду и они могут немного откладывать, но не могут покупать дорогие вещи, доля счастливых составляет 75%. Среди тех, кто может покупать некоторые дорогие вещи, – 94% счастливых людей.

При этом среди тех, кто может покупать себе все, что захочет, почти 100% счастливых людей.

Самыми важными факторами для счастливой жизни украинцы называют семейные ценности - 45% опрошенных, на втором месте – здоровье – 32%, на третьем месте деньги как основа счастья – 30% опрошенных.

Между тем такие категории, как возможность личного развития и хорошую работу, среди главных факторов счастья называют 26% опрошенных. Духовные ценности – 10%, любовь и дружба – 6%, общественные ценности – 5%.

При этом больше счастливых людей среди жителей западных (74%), восточных (64%) и южных (62%) областей Украины. В то же время жители центра чаще чувствуют себя несчастливыми (56%).

Исследование проводилось Киевским международным институтом социологии по заказу компании «Украина сегодня» с 8 по 20 февраля 2011 года. Опрос был проведен в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины. Были собраны 2037 анкет.