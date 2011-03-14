Погода на завтра

В Украине завтра, 15 марта, ожидается теплая погода без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь будет только ночью в Карпатах и в Закарпатье, а днем в западных и северных областях. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях 1-6° мороза; днем 9-14° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму местами 16-19°, в Черниговской и Сумской областях 6-8° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.