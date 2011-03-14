Реформа отрасли невозможна без страховой медицины - Бахтеева

Реализация пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения в Винницкой области в случае успеха позволит создать современную модель медицинского обслуживания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины от Партии регионов, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на выездном заседании Комитета в Винницкой области.

«В результате реализации проекта в Винницкой области мы получим модель системы медицинского обслуживания, которая позволит повысить как доступность и качество медицинской помощи, так и эффективность использования имеющихся в ней ресурсов. Эта модель может быть принята для дальнейшего внедрения в масштабах всей страны», - уверена Бахтеева.

Народный депутат подчеркнула: успех в реализации реформы здравоохранения во многом зависит от работы на местах.

«Президент Украины определил Винницкую область одним из трех регионов проведения эксперимента по реформированию системы медицинского обслуживания. Сегодня у нас есть уникальный шанс, объединив усилия Президента, Парламента, Кабмина и местных органов власти начать реальные, а не декларативные реформы», - заявила Бахтеева.

По данным политика, первый этап реформы системы здравоохранения уже успешно реализовывается. В частности, в Винницкой области началось размежевание уровней оказания медицинской помощи как в структурном, так и в финансовом плане. В 24 районах уже созданы Центры первичной медико-санитарной помощи.

«Для того, чтобы эти процессы были четко регламентированы, необходимо ускорить разработку и принятие законопроекта о проведении реформ в трех областях - Винницкой, Донецкой и Днепропетровской. Согласно утвержденному Президентом плану экономических реформ на 2010 – 2014 годы, проект предлагается начать уже в 2012 году. Крайне важно принять закон своевременно, чтобы дать людям на местах возможность должным образом подготовиться к чрезвычайно важной и сложной работе», - отметила Бахтеева.

Татьяна Бахтеева отметила важную роль руководства области для максимального использования тех резервов и ресурсов, которые уже имеются и не требуют значительного финансирования.

«Винницкая область занимает первое место по количеству выездов скорой помощи к хроническим больным. Также в области огромный процент (37%) необоснованной госпитализации больных, функционирует около 500 сверхнормативных коек. Только перевод этих больных, к примеру, на дневной стационар, позволит сэкономить сотни тысяч бюджетных средств», - заявила Бахтеева.

Политик подчеркнула: проводя реформы, нужно говорить не о закрытии медицинских учреждений, а об их перепрофилировании. Крайне важным элементом реформирования системы здравоохранения Татьяна Бахтеева также считает оказание первичной медицинской помощи, что тоже должно быть учтено при оптимизации сети лечебных учреждений.

«Мы ни одного медика не должны выгнать на улицу, лишить работы. И это – один из важнейших и сложнейших элементов реформы», - уверена Бахтеева.

Народный депутат планирует повысить уровень первичной медицинской помощи до европейских показателей, а именно – хотя бы до 50%.

«У нас каждый второй пациент госпитализируется необоснованно, хотя профессиональная помощь вполне может быть оказана на первичном уровне. При этом средняя длительность госпитализации пациентов в медицинских стационарах в Украине почти в 2 раза выше, чем в странах ЕС», - отметила Бахтеева.

Политик уверена: уже сегодня необходимо решать вопрос увеличения количества семейных врачей и менеджеров здравоохранения, принимать меры по созданию Единого медицинского пространства, чтобы доступность высокотехнологической помощи не зависела от ведомственной принадлежности больницы.

Для лучшего понимания необходимых изменений в сфере здравоохранения, в ближайший месяц политик планирует посетить все пилотные области и по этим результатам в апреле – мае 2011 года провести Специальные слушания в Комитете.

«Президент Украины Виктор Федорович Янукович неоднократно заявлял о том, что реформы нужно проводить скоординировано, не теряя высокий темп. Эти слова в первую очередь относятся к нам, медикам, ведь мириться с тем, что отрасль уже 20 лет подряд деградирует, мы не имеем права. От нашего Комитета зависит законодательное обеспечение проведения реформ. И к этой работе мы подходим очень серьезно и ответственно, поскольку Президент определил вопросы реформирования системы здравоохранения как приоритетные», - отметила Бахтеева.

Конечная цель реформы здравоохранения, которая запланирована на 2014 год - подготовка условий для перехода к страховой модели здравоохранения.

«Я уверена, что настоящая реформа здравоохранения невозможна без внедрения в Украине страховой медицины. Соответствующий законопроект (№4744) уже подготовлен нашим Комитетом и зарегистрирован в Верховной Раде», - подытожила Бахтеева.