Радиационной угрозы для Украины в связи с аварией в Японии нет

Радиационной угрозы для населения и территорий Украины в связи с аварией на японской атомной станции "Фукусима-1" нет.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир ХОЛОША, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

По его словам, Украина слишком удалена от Японии, чтобы говорить о возможности трансграничного перенесения радиационных выбросов. В то же время такая угроза существует для государств-соседей пострадавшей от стихийного бедствия страны. Кто окажется в зоне поражения - зависит от направления и силы ветра.

В пресс-службе отметили, что МЧС проводит постоянный мониторинг радиационной ситуации в Украине. В настоящее время радиационная обстановка стабильна, мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы и содержание радионуклидов в воде не превышают нормативных значений.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по ядерному регулированию, ссылаясь на официальную информацию, полученную по каналам МАГАТЭ, сообщает, что 12 марта на энергоблоке №1 АЭС Fukushima-Daiіchi был осуществлен аварийный превентивный сброс избытков радиоактивной парогазовой смеси из-под защитной оболочки. Сброс был осуществлен с целью сохранения целостности защитной оболочки реакторной установки.

Вследствие этого, из-за повышения уровня мощности гамма-излучения на площадке АЭС Fukushima-Daiіchi, принято решение об эвакуации населения из 10-километровой зоны этой АЭС. По предварительным оценкам, данное событие классифицируется по уровню 4 по международной шкале INES - «авария без значительного риска за пределами площадки АЭС». В то же время, по данным МАГАТЭ, топливо в активных зонах энергоблоков №№1-3 японской АЭС надежно охлаждается теплоносителем. В настоящее время на площадку АЭС прибыли передвижные дизельные электростанции и завершается их подключение к системам энергоблоков для обеспечения их бесперебойной работы.

По данным МАГАТЭ, в результате вчерашнего землетрясения на 4 японских АЭС произошло автоматическое отключение 11 энергоблоков из 55 эксплуатируемых в Японии. Наиболее критическая ситуация сложилась на АЭС Fukushima-Daiіchi, которая имеет 6 блоков BWR (кипящие одноконтурные корпусные реакторы с водой под давлением).