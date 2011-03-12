Украинские медики готовы лететь в Японию

Министр здравоохранения Украины Илья ЕМЕЦ подписал приказ о приведении медицинских формирований Государственной службы медицины катастроф в режим готовности для возможной командировки в Японию, которая пострадала в результате землетрясения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Медицинские работники будут привлечены к работе мобильного госпиталя, который относится к сфере Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины.

«Для работы по преодолению медико-санитарных последствий катастрофического землетрясения в Японии Министерство здравоохранения в ближайшее время предоставит список медицинских работников в состав мобильного госпиталя МЧС. Сейчас бригады постоянной готовности обеспечиваются необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», - отметил И.ЕМЕЦ в комментарии журналистам во время рабочей поездки в Тернопольскую область.