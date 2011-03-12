Комитет ВР предлагает мораторий на повышение пенсионного возраста

Комитет Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов рекомендует парламенту принять за основу проекты законов о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины и об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин.

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении парламента.

В частности, Комитет предлагает принять законопроект о недопущении ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины, которым предусматривается установить до 1 января 2030 года мораторий на повышение возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, определенного в статье 26 Закона "Об обязательном государственном пенсионном страховании" и в других нормативно-правовых актах Украины.

Также предлагается установить мораторий на повышение минимального стажа работы и минимального страхового стажа для мужчин и женщин, необходимого для назначения всех видов пенсии и на уменьшение величины оценки одного года страхового стажа (в процентах), который применяется для начисления размера пенсии.

На заседании также рассмотрен законопроект об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин. Им предлагается до 1 января 2020 года установить мораторий на повышение возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту.

Члены Комитета отметили, что попытка решить существующие проблемы в финансовом положении Пенсионного фонда за счет повышения возраста выхода на пенсию женщин и повышения минимального стажа работы и минимального страхового стажа для мужчин и женщин, необходимого для назначения всех видов пенсии, не решит проблемы преодоления дефицита Пенсионного фонда, поскольку за счет этих мер сокращения его расходов в 2011 году составит только чуть более 1 млрд. грн. при фактическом дефиците бюджета Пенсионного фонда в 2010 году в сумме 34,4 млрд. грн. (Государственным бюджетом Украины на 2011 год на покрытие дефицита Пенсионного фонда предусмотрено 17,8 млрд. грн.).

В то же время члены Комитета отметили, что "повышение минимально необходимого страхового стажа для получения пенсии по инвалидности и пенсии по возрасту лишит многих граждан, особенно из числа инвалидов, права на страховую пенсию, а повышение нормативной продолжительности страхового стажа для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере будет иметь следствием увеличение количества пенсионеров, которые будут получать пенсию ниже ее минимального размера, уменьшение сверхурочного страхового стажа, что, в свою очередь, приведет к уменьшению размеров пенсий и снижению дифференциации размеров пенсий. При этом значительная часть пенсионеров будет получать пенсию в минимальном размере".

Комитет принял решение по результатам рассмотрения в первом чтении рекомендовать Верховной Раде принять оба законопроекта за основу, а при доработке ко второму чтению внести на рассмотрение парламента один согласованный законопроект по вопросу недопущения ухудшения пенсионного обеспечения граждан Украины.