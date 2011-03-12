Украину ждут проблемы питьевой воды и высокой смертности

В Украине из-за глобального потепления остро встанет проблема качественной питьевой воды и возрастет смертность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Посольства Великобритании в Украине, об этом свидетельствуют результаты исследования «Последствия изменения климата. Украина», проведенного Национальной метеорологической службой Великобритании (Met Office) по заказу МИД Великобритании в 2010 году. Данные исследования были обнародованы 10 марта 2011 года в Посольстве Великобритании в Украине во время круглого стола по вопросам последствий влияния климатических изменений на Украину.

Согласно результатам исследования, прогнозируемые изменения климата в Северной и Центральной Европе будут иметь значительные последствия для климата, водоснабжения, здоровья населения, агропромышленного комплекса и туристической отрасли Украины. Например, прогнозируется, что в связи с повышением экстремальных температур в Украине остро встанет проблема качественной питьевой воды и возрастет смертность.

В то же время, изменения климата и преимущества использования новых культур и более совершенной технологии могут способствовать 30-процентному росту урожаев зерновых в Украине к 2080 году.

Также, по данным исследования, в связи с тем, что в Южной Европе будет становиться все жарче, и население этих стран чаще будет страдать от дефицита воды, туристы могут решить, что места, которые находятся дальше на Север, включая Украину, являются более привлекательными.

