На японской АЭС началась неуправляемая ядерная реакция

В субботу на одной из японских атомных электростанций «Фукусима-1» началась неуправляемая цепная ядерная реакция, сообщает Газета.ру со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.



Ранее сообщалось, что давление внутри аварийного реактора АЭС «Фукусима-1» превышает коэффициент запаса прочности корпуса в 2,1 раза.

Температура и давление внутри одного из реакторов АЭС начали подниматься после сбоя в системе охлаждения, вызванного мощным землетрясением.

Агентство Киодо со ссылкой на специалистов, работающих над охлаждением реактора, сообщает, что возле первого блока АЭС "Фукусима-1" обнаружен радиоактивный цезий. Как считают специалисты, расплавились металлические оболочки, защищающие стержни реактора, то есть температура внутри реактора может достигать 1200 градусов. Появление цезия говорит о распаде урана. При этом, специалисты считают, что основная часть топлива по-прежнему остается в реакторе.

Радиоактивные вещества обнаружены около реактора, но утечки радиации за пределы АЭС не произошло. Из десятикилометровой зоны вокруг АЭС эвакуированы жители, сообщает РИА "Новости".