Отряд украинских спасателей готов отбыть в Японию

Во исполнение указа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Министерство чрезвычайных ситуаций Украины готово оперативно направить необходимую помощь в Японию, которая пострадала от стихийного бедствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, к готовности вылететь в разрушенную страну приведен отряд спасателей со специальным оборудованием для работы в районах, пострадавших от землетрясения. Всего - 45 человек. А также обученные искать людей под завалами собаки.

Министерство снарядило гидропневматическое спасательное оборудование и средства малой механизации, которые дают возможность осуществлять разрезание металлических конструкций и поднимать бетонные плиты большого веса. Собраны комплекты альпинистского снаряжения и средства освещения. Кроме того, в случае необходимости работать в зоне, пораженной радиационными выбросами, отряд оснащен средствами радиационно-химической разведки и защиты.

Все предложения о предоставлении помощи через МИД Украины переданы в Посольство Японии в Украине. В случае обращения официального Токио, правительство безотлагательно направит все необходимые средства спасения людей.