Минздрав наложит руку на ведомственную медицину

Министерство здравоохранения Украины будет настаивать на передаче ведомственных заведений здравоохранения в свою сферу управления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом заявил первый заместитель министра Александр АНИЩЕНКО в рамках межведомственного совещания, которое состоялось по поручению вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО.

Первый заместитель министра настаивает на принципиальном и беспристрастном рассмотрении вопроса о возможности передачи в подчинение Минздрава заведений, которые не выполняют специфических функций и не оказывают медицинскую помощь в специфических условиях, а, следовательно, практически дублируют функции коммунальных и государственных заведений здравоохранения системы Минздрава.

«Мы будем внимательно изучать возможность функциональной интеграции заведений здравоохранения коммунальной и государственной собственности (Минздрава) и ведомственных заведений силовых структур, особенно в вопросах участия в единой системе экстренной медицинской помощи, эффективного использования высококвалифицированных кадров и доростоящего оборудования», - отметил А.АНИЩЕНКО.