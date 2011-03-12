ЕС будет строго контролировать миграционные потоки из Африки

В свете событий в Африке ЕС хочет усилить свою способность управления миграционными потоками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, одобренном сегодня на чрезвычайном заседании Европейского Совета в Брюсселе.

"Призываем государства-члены обеспечить необходимыми техническими и человеческими ресурсами FRONTEX (Европейское агентство по управлению операционным сотрудничеством на внешних границах ЕС – УНИАН) в соответствии с требованиями. Предлагаем Комиссии предоставить дополнительные доступные ресурсы", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС высказались за то, чтобы быстро найти согласие относительно нормативного акта по усилению способности FRONTEX реагировать на появление значительных потоков мигрантов.

В заявлении также выражено намерение провести консультации со странами региона относительно финансовой и технической поддержки для улучшения контроля за границами и относительно мер по возвращению беженцев в страны происхождения.

Кроме того, Европейский Совет попросил министров юстиции и внутренних дел провести в ближайшее время заседание, а к середине июня - подготовить план по развитию способностей управлять миграцией и потоками беженцев.

Лидеры ЕС также высказались за расширение мобильного сотрудничества (партнерство, направленное на облегчение поездок в ЕС) с партнерами, которые "достаточно продвинулись в процессе реформ и сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и неурегулированной миграцией".

Как сообщал УНИАН, в результате столкновений оппозиции с режимами в ряде стран Африки, в частности, в Тунисе, Египте и, особенно, в Ливии, резко увеличился наплыв нелегальных мигрантов в Европу. В общем, в результате событий в Ливии эту страну уже покинули около 250 тыс. человек, большинство из которых находится в Тунисе.