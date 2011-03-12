Фонд Ахметова «Развитие Украины», Донецкий медуниверситет и ОГА будут сотрудничать в борьбе с туберкулезом – меморандум

В Донецке был подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между Благотворительным Фондом Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», Донецким национальным медицинским университетом им. М.Горького и главным управлением здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, в подписании Меморандума участвовали Директор Благотворительного фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ, ректор Донецкого национального медуниверситета Юрий ДУМАНСКИЙ, главный врач Донецкой областной клинической туберкулезной больницы Владимир МОЗГОВОЙ, а также заместитель председателя - начальник Главного управления здравоохранения ОГА Елена ПЕТРЯЕВА.

В пресс-службе подчеркнули, что подписание трехстороннего Меморандума о сотрудничестве позволит разработать и поэтапно реализовать комплексную кадровую стратегию по программе борьбы с туберкулезом на региональном уровне.

Также в ОГА отметили, что сегодня одной из приоритетных задач Национальной и областной программ борьбы с туберкулезом является усовершенствование системы подготовки и переподготовки медицинских специалистов. Современная эпидемия туберкулеза – рост числа пациентов с мультирезистентными формами туберкулеза, пациентов с сочетанной патологией ВИЧ/туберкулез – диктует необходимость использования более специального обучения и применения новых технологий.

«Медицинские высшие учебные заведения могут и должны быть вовлечены в обучение современным подходам в борьбе с туберкулезом. Обучение должно проводиться высококвалифицированными специалистами, постоянно повышающими уровень своего профессионализма», – говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе напомнили, что почти год назад (24 марта 2010 г.) благотворительным фондом «Развитие Украины» в партнерстве с главным управлением здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, областной клинической туберкулезной больницей, общественной организацией «Остановим туберкулез», региональным Бюро ВОЗ уже был открыт тренинговый центр по обучению борьбе с эпидемией туберкулеза.

Огромный спрос на тренинги побудил ключевых партнеров областной программы борьбы с туберкулезом к созданию цикла тематического усовершенствования для врачей противотуберкулезных учреждений Украины.

Подписанный сегодня меморандум позволит эффективнее реализовывать кадровую стратегию по борьбе с туберкулезом, заключили в пресс-службе.