Завтра ожидаются незначительные осадки

Завтра в Крыму местами ожидаются незначительные осадки.

На дорогах Украины, кроме большинства центральных и южных областей, местами гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный (на юге и востоке северо-восточный), 5-10 м/с, ночью в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в Крыму от 4° мороза до 1° тепла, днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 10° тепла; в Карпатах, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 9-14° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла. В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 4-6° тепла.