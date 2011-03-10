На Прикарпатье и Луганщине превышен эпидпорог по гриппу

По состоянию на 10 марта превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Ивано-Франковской и Луганской областях на 49,8% и 11,2% соответственно.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Сергея РЫЖЕНКО.

Для ограничения распространения заболеваемости в Украине учебный процесс приостановлен в 132 школах и 32 дошкольных учебных заведениях.

7 марта с подозрением на грипп в обсервационное отделение роддома №2 Симферополя были госпитализированы семь беременных женщин и две роженицы.

Этот роддом является целевой клинической базой для предоставления специализированной помощи беременным и роженицам с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа из всех регионов Крыма.

У семи женщин лабораторно подтвержден (методом полимеразной цепной реакции) грипп А(H1N1).

Женщины получают противовирусный препарат „Тамифлю”. Их состояние удовлетворительное.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба держит ситуацию под контролем.