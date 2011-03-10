На Прикарпатье и Луганщине превышен эпидпорог по гриппу
Сообщили в пресс-службе МЗУ
По состоянию на 10 марта превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Ивано-Франковской и Луганской областях на 49,8% и 11,2% соответственно.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Сергея РЫЖЕНКО.
Для ограничения распространения заболеваемости в Украине учебный процесс приостановлен в 132 школах и 32 дошкольных учебных заведениях.
7 марта с подозрением на грипп в обсервационное отделение роддома №2 Симферополя были госпитализированы семь беременных женщин и две роженицы.
Этот роддом является целевой клинической базой для предоставления специализированной помощи беременным и роженицам с клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа из всех регионов Крыма.
У семи женщин лабораторно подтвержден (методом полимеразной цепной реакции) грипп А(H1N1).
Женщины получают противовирусный препарат „Тамифлю”. Их состояние удовлетворительное.
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба держит ситуацию под контролем.