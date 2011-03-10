Сегодня и завтра на Земле будут бушевать мощные магнитные бури

Первые рабочие дни после праздников могут оказаться тяжелыми для многих: к Земле приближается магнитная буря, способная ухудшить самочувствие и повлиять на работу приборов.

"Сегодня и завтра ожидается дальнейшее усиление геомагнитной активности, возможна умеренная или большая магнитная буря", - сообщил руководитель Центра прогнозов геофизической обстановки /ИЗМИРАН/ Сергей Гайдаш. По его словам, "в прошедшие сутки продолжался рост солнечной активности, зарегистрировано 12 вспышек средних баллов и одна большая вспышка".

Большие магнитные бури нередко влекут за собой сбои в системах связи, выводят из строя спутники и навигационную аппаратуру. На организм человека наиболее негативное воздействие оказывают малые магнитные бури. Нарушения сна и работоспособности, раздражительность и нервозность могут почувствовать даже совершенно здоровые люди, предупреждают медики. Чтобы предотвратить недомогание, следует больше времени отводить на отдых и сон, говорят специалисты. Они настоятельно рекомендуют в такие дни заблаговременно принимать назначенные врачом препараты, избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок.

Предыдущая магнитная буря была зарегистрирована в середине февраля. По мнению ученых, этот год будет отличаться повышенной активностью Солнца, а, значит, жителям Земли еще неоднократно придется испытать на себе последствия "возмущений" светила.

ami-tass.ru