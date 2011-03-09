На Кировоградщине мужчина сильно избил свою дочь-подростка

В Кировоградской области прокуратурой Компаниевского района возбуждено уголовное дело в отношении отца, который избил 13-летнюю дочь.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Преднамеренные телесные повреждения от причиненных многочисленных ударов зафиксированы актом судебно-медицинского исследования. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, ч.1 ст.125 и ст.166 Уголовного кодекса Украины.

За последние три месяца в Кировоградской области это третье возбужденное уголовное дело по фактам ненадлежащего выполнения родительских обязанностей. Прокуратуры Долинского и Знаменского районов расследуют факты продажи малолетнего ребенка и доведения до смерти младенца.