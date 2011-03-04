В Украине стало меньше курильщиков?

Экс-министр здравоохранения Украины, председатель коалиции общественных организаций "За свободную от табачного дыма Украину" Николай ПОЛИЩУК заявляет, что в Украине с началом антитабачной кампании наблюдается тенденция сокращения количества инсультов и инфарктов.

Об этом Н.ПОЛИЩУК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы должны принять все меры для уменьшения количества курильщиков. С 2006 года их количество в Украине уменьшилось на 4,5 миллиона человек. Кроме этого, согласно отчетам институтов Академии медицинских наук относительно сердечно-сосудистых патологий, количество инсультов в последний год уменьшилось на 4,1%, а в Киеве - на 8% по сравнению с прошлым годом. Это впервые в Украине", - сказал Н.ПОЛИЩУК.

Экс-министр убежден, что сокращение количества сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связано с сокращением количества курильщиков, поскольку именно табак является одной из основных причин таких патологий.

Н.ПОЛИЩУК напомнил, что именно в 2006 году в Украине началась информационно-просветительская программа о вреде табака для здоровья человека. Позже в Украине на законодательном уровне было запрещено курение в общественных местах. "Вредное влияние табака - абсолютно. Возможно, из-за этого у нас так много вроджених пороков среди детей, особенно умственных", - подчеркнул он.

Экс-министр здравоохранения считает, что государство не должно останавливаться на этом и в ближайшее время должно ввести запрет на рекламу табака и участие табачных компаний в благотворительных мероприятиях.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 30 ноября 2010 года приняла за основу проект Закона № 5164 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).

Проектом закона, в частности, предлагается запретить любую рекламу табачных изделий, а также рекламу знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми эти изделия выпускаются.

Законопроект предлагает запретить рекламу табачных изделий в сети Интернет, а также проведение любых промоакций, бесплатной раздачи, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, а также обмена табачных изделий на другие товары, работы и услуги.

Также должны исчезнуть все СМС-сообщения, электронные рассылки, почтовые листы, вкладки в пачки, которые часто использовались в рекламных и акционных целях производителями.

Кроме того, предполагается запретить спонсорство телевизионных и радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, кроме рекламы в специализированных изданиях и на специализированных выставочных мероприятиях.

Штраф за нарушение перечисленных норм предусматривается в размере от 30 тыс. до 50 тыс. грн. за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продажи табачных изделий.

15 марта 2006 года Украина ратифицировала Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, в соответствии с которой в течение 5 лет после вступления в силу Рамочной конвенции (т. е. не позже чем 4 сентября 2011 года) должен быть введён полный запрет на рекламу, стимулирование продаж и спонсорство табачных изделий.