Подписан закон о ратификации Конвенции об усыновлении детей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Европейской конвенции об усыновлении детей (пересмотренной)».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 15 февраля.

Конвенцией предусматривается, что ее положения применяются к усыновлению ребенка, который на момент обращения усыновителя о его усыновлении еще не достиг 18 лет, не находится и не находился в браке, не находится и не находился в зарегистрированном партнерстве и не достиг совершеннолетия.

Определяется, что на усыновление ребенка нужно согласие матери и отца ребенка. Согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, если оно предоставлено в предусмотренное законом время после рождения ребенка, но не меньше, чем через шесть недель, или, если не установлено такого времени, в такое время, которое, по мнению компетентного органа, дает ей возможность достаточно восстановиться от последствий, связанных с рождением ребенка.

Конвенцией предусматривается возможность усыновления одним лицом. В то же время, статьей 212 Семейного кодекса Украины (СКУ) запрещается усыновление украинских детей иностранцами, которые не находятся в браке. Разница в возрасте между усыновителем и ребенком должна составлять, в соответствии с положениями конвенции, по крайней мере 16 лет, в то время как статья 211 СКУ устанавливает такую разницу в 15 лет.

Статьей 18 конвенции установлена возможность государства-участницы принимать положения, которые являются более благоприятными для усыновленного ребенка. То есть в случае, если украинское законодательство будет содержать нормы, которые отличаются от положений конвенции, но являются лучшими для усыновленного ребенка, то речь не будет идти о нарушении или несогласованности с нормами указанного международного документа.

Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) ратифицирована с предостережениями, в соответствии с которыми в Украине не разрешается усыновлять ребенка двум лицам одного пола, которые находятся в зарегистрированном партнерстве.

Определено также, что органом, в который должны направляться запросы о предоставлении информации об усыновлении, является Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины.