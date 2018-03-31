Рак легкого: легко выявить, вылечить - сложно

Этот грозный диагноз не щадит ни богатых, ни знаменитых. Совсем недавно мы узнали, что известный актер Михаил Козаков серьезно болен. Объединяет больных в основном одно — это мужчины. И они курят. Пациенты с диагнозом "рак легких на ранней стадии" могут в два раза увеличить свои шансы прожить на пять лет дольше, если бросят курить, сообщают британские специалисты в своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ.

Исследователи из Университета Бирмингема под руководством Аманды Парсонс (Amanda Parsons) проанализировали более 200 существующих исследований продолжительности жизни пациентов, у которых рак легких выявили на ранней стадии.

"Мы рассмотрели результаты 10 обзорных исследований, и все они показали, что для людей, продолжающих курить после диагностирования рака легких на ранней стадии, риск рецидива, дополнительного очага опухоли, а также общий уровень смертности выше, чем для тех, кто отказывается от табака", — пишут ученые.

Построив таблицы смертности для гипотетической группы из 100 пациентов в возрасте 65 лет (на людей старше 60 приходится 80% всех диагнозов этого заболевания), ученые подсчитали, что примерно два из трех человек, продолжающих курить после диагноза, не доживают до 70 лет. Те же, кто отказывается от вредной привычки, увеличивают свои шансы жить дольше до 63-70%.

Курильщик заболевает в 20 раз чаще

Во всем мире рак легких — наиболее часто выявляемая форма рака. Вероятность заболеть для заядлого курильщика в 20 раз выше, чем для того, кто никогда не курил. По данным ученых Российского онкологического научного центра, опубликованным осенью 2009 года, в России на рак легких приходится 28,2% смертей от рака у мужчин и 6,4% у женщин.

Ранее группа тайваньских ученых в статье в журнале Journal of Clinical Investigation доказала, что канцероген NNK, содержащийся в табачном дыме, приводит к нарушению функций генов, отвечающих за подавление опухолей в легких. Однако влияние курения на развитие заболевания еще предстоит изучить.

Мужчины впереди

В России эта патология составляет 14% от всех онкологических заболеваний и является самой распространённой опухолью в нашей стране. Первенство, конечно сомнительное. Мужчины подвержены этой патологии в большей степени, чем женщины. Средняя заболеваемость раком легкого в России составляет 40-45 случаев на 100 000 населения в год. При этом средняя заболеваемость у мужчин составляет 65-70 случаев на 100000 населения, а среди женщин этот показатель значительно ниже: всего 8-12.

Симптомы: кашель и "малиновое желе"

Симптомы рака лёгких напрямую зависят от локализации опухоли. Если опухоль возникает в крупном бронхе (центральный рак лёгкого), то симптоматика более выражена и проявляется раньше. Признаками такого рака являются сначала сухой кашель, который по мере роста опухоли превращается во влажный, сопровождающийся отхождением слизисто-гнойной мокроты, нередко с прожилками крови. Мокроту таких больных сравнивают с малиновым желе. Когда опухоль начинает существенно препятствовать прохождению воздуха по бронхам, появляется одышка. Боли в грудной клетке возникают, как правило, на поздних стадиях рака, и вызваны они давлением опухоли на окружающие органы.

Периферический рак лёгких, при котором опухоль располагается в мелких бронхах, часто протекает бессимптомно и выявляется случайно, при рентгенографии. Некоторые пациенты с такой формой рака жалуются на одышку и боль в соответствующей половине грудной клетки. Кашель и кровохарканье могут присоединяться на поздних стадиях рака.

Рак лёгких, как и любая форма рака, сопровождается общими симптомами интоксикации: слабость утомляемость, потеря аппетита, снижение массы тела, бледность кожных покровов.

Стадии

Стадия "О": обнаруживается скопление атипичных(опухолевых) клеток.

Стадия I: Опухоль размером до30 мм, локализована, поражение лимфатических узлов иметастазы — отсутствуют.

Стадия II: Опухоль может быть малого(до3 см) размера, носвовлечением регионарных лимфоузлов, либо опухоль размером более 3 см.

Стадия III: Опухоль любого размера спрорастанием вплевру ивсоседние органы: пищевод, позвоночник,сосуды, сердце), собширными метастазами врегионарные лимфоузлы.

Стадия IV: Опухоль любого размера сналичием отдалённых метастазов.

Диагностика: методов много

Диагностировать рак легкого можно, прибегнув к рентгенологическому методу исследования, проведя стандартную рентгенографию в прямой и боковой проекциях. Ещё один важный метод диагностики: бронхоскопия: процедура, при которой в просвет бронха гибкая трубка со световодом и объективом на конце. Этот метод позволяет не только визуально оценить состояние бронхиального дерева изнутри, но и взять соскоб или кусочек слизистой на биопсию.

Важные сведения для диагностики рака лёгких может дать компьютерная томография грудной полости. Возможно проведение медиаскопии, в процессе которой в грудную полость через маленький разрез вводят миниатюрную камеру для исследования состояния лимфоузлов.

Если опухоль расположена в периферических отделах лёгкого, близко к грудной стенке, возможно проведение чрескожной пункции опухоли, чтобы взять материал для гистологического исследования.

Лечение: тяжелое В лечении рака лёгких применяют все методы, используемые в современной онкологии: химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое вмешательство. Успех лечения во многом зависит от стадии развития опухоли.

Смертность от рака лёгкого самая высокая по сравнению с другими онкологическими заболеваниями. Пятилетний индекс выживаемости у больных с I-II стадией рака — около 50%, а при III стадии — не более 25%.

По материалам www.medpulse.ru