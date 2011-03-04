Почему женщины начинают пить

У женщин, живущих полной и активной жизнью, реже возникают проблемы с алкоголем, считают ученые из Гетеборгского университета в Швеции.

Психотерапевт Кристина Андерссон изучила связь употребления алкоголя с образом жизни на основании данных, полученных в результате крупного исследования «Женщины и алкоголь в Гетеборге».

В исследовании, проводимом Академией Сальгренска, начиная с середины 1980-х, участвовали 851 женщин в возрасте от 20 до 25 лет. Ученые собрали данные о повседневном графике участниц эксперимента. В выборку вошли количество времени, которое занимает их работа, домашнее хозяйство и досуг, то, насколько женщины довольны своей жизнью, и сколько времени они могут потратить на самих себя.

Выяснилось, что зависимость от алкоголя и злоупотреблением спиртными напитками наиболее распространены среди тех женщин, чей досуг не был организован — даже если у них оставалось много времени для себя. И, напротив, если у женщин оставалось мало свободного времени, но они были удовлетворены своей жизнью, риск алкоголизма оказывался ниже.

Результаты другого эксперимента показали, что зависимость от алкоголя наиболее распространена среди женщин, которые пьют, чтобы лучше справляться с повседневными делами. Например, чтобы заснуть или поднять себе настроение, а также среди тех, кто пьет часто и в одиночку. Больше всего употребляют алкоголь женщины, которые признают социализирующий эффект спиртного.

Андерссон объясняет, почему важно сформулировать различные поведенческие стереотипы употребления алкоголя: «Определение модели поведения может привести к появлению новых идей в разработке профилактических мер».

medkarta.com