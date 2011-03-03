Как будут давать материальную помощь инвалидам

Кабинет министров Украины утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления одноразовой материальной помощи инвалидам и неработающим малообеспеченным лицам.

Соответствующее постановление от 28 февраля № 158 обнародовано на Правительственном портале.

Согласно документу, одноразовая материальная помощь выплачивается Министерством социальной политики, региональными и районными органами социальной защиты населения. При этом Министерство социальной политики может использовать для выплаты помощи не более 3 процентов общей суммы бюджетных средств, а региональные органы социальной защиты населения - не более 10 процентов общей суммы средств, распределенных соответственно Автономной Республике Крым, области, городам Киеву и Севастополю.

Помощь оказывается в случае длительной болезни, смерти близких родственников (одного из супругов, родителей, детей), стихийного бедствия и других особых обстоятельств инвалидам, детям-инвалидам и неработающим малообеспеченным лицам, которые получают пенсию и/или государственную социальную помощь в соответствии с законами Украины “О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам” и “О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам”, если размер таких выплат в месяце, предшествующим месяцу обращения, не превышает двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Размер пенсии и государственной социальной помощи за месяц определяется с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством.

Помощь неработающим малообеспеченным лицам оказывается на основании личного заявления, а инвалидам и детям-инвалидам - на основании личного заявления или заявления одного из родителей, опекуна или попечителя (законного представителя), поданного в органы социальной защиты населения.