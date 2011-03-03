ВР проведет слушания относительно фармацевтической сферы

Верховная Рада проведет парламентские слушания относительно современного состояния и перспектив развития фармацевтической отрасли Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 258 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующие слушания будут проведены в июне, однако конкретная дата будет определена позже.

Кроме того, ВР приняла решение о проведении 6 июля парламентских слушаний относительно состояния, проблем и путей их решения в сфере института семьи. За принятие соответствующего решения проголосовали 326 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале.