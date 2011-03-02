Больные с хронической болезнью почек отказываются от лечения

В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что больные хронической почечной недостаточностью из Черниговской и Черкасской областей, которые сегодня пикетировали здание Кабинета министров, отказываются от лечения в областных больницах, требуя обеспечить им в дальнейшем оказание медицинских услуг в частном центре "Фрезениус Медикал Кер Украина".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Сегодня с пикетирующими встретились директор Департамента развития медицинской помощи Минздрава Николай ХОБЗЕЙ, начальники главных управлений здравоохранения указанных областей, главные врачи областных больниц.

По результатам встречи было принято решение направить в ближайшее время в Черниговскую и Черкасскую области специальную уполномоченную комиссию для выяснения всех обстоятельств на местах. Больным также было предложено пройти лечение в Черкасской и Черниговской областных больницах и их филиалах, однако пикетирующие отказались.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что вопрос обеспечения больных хронической почечной недостаточностью с применением амбулаторного гемодиализа находится в компетенции местных органов власти.

В пресс-службе также отметили, что при отсутствии законодательно определенных механизмов финансирования частных структур, финансирование негосударственного диализного центра "Фрезениус Медикал Кер Украина" на протяжении 2010 года и в начале 2011 года не осуществлялось.

В то же время руководитель проектов диализных центров компании "Фрезениус Медикал Кер Украина" Дмитрий МИХАЙЛОВСКИЙ в беседе с корреспондентом УНИАН отметил, что диализный центр в Черкассах в 2010 году предоставлял услуги по лечению больных почечной недостаточностью на основании соответствующих договоров, заключенных с областными больницами как распорядителями соответствующих бюджетных средств. "В 2011 году администрации областных больниц отказываются от заключения новых документов, на основании которых наши центры могут обеспечивать лечение больных", - сообщил представитель компании.

По его словам, Диализный центр в Черкассах предоставляет услуги 73 пациентам, а в Чернигове - 45. Д.МИХАЙЛОВСКИЙ уточнил, что центр в Чернигове начал работать в декабре 2010 года, и до конца года предоставлял услуги на бесплатной основе.

Справка УНИАН. В 2008 году "Фрезениус Медикал Кер Украина" в сотрудничестве с органами власти положила начало большой инвестиционной программе по созданию в Украине сети самых современных медицинских заведений для лечения хронической болезни почек (ХБП). В ноябре 2009 года открылся первый Диализный центр - в Черкассах.

В Украине функционирует почти 70 центров гемодиализа, которые созданы на базе государственных медицинских учреждений.