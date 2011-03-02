ВР отказалась закупать транспорт для сельской медицины

Верховная Рада отказалась принять Закон «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно медицинских транспортных средств для сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом из фракции "БЮТ-Батькивщина" Антониной БОЛЮРОЙ, проголосовали лишь 122 народных депутата из 242, зарегистрированных в сессионном зале.

Проект закона подготовлен с целью перераспределения между кодами бюджетной классификации средств государственного бюджета Украины на 2011 год и направления их на закупку специальных автомобилей для оснащения учреждений здравоохранения в сельской местности.

В частности, с целью решения острых проблем медицинской защиты жителей сельской местности, оптимизации расходов на обслуживание системы центральных органов исполнительной власти и обеспечения прозрачности распределения средств на расходы развития, предлагалось увеличить расходы Министерства здравоохранения (общегосударственные расходы) для оснащения сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов и приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для сельских учреждений здравоохранения на 700 млн. грн. за счет уменьшения расходов на приобретение Государственной авиационной службой воздушных суден в сумме 295,0 млн. грн. и сокращения государственных капитальных расходов, распределяемых Кабинетом министров Украины, в сумме 405 млн. грн.