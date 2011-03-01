ВР планирует усовершенствовать процедуру усыновления детей

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно особенностей усыновления отдельных категорий детей)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законопроектом не могут быть усыновителями лица, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе; лица без гражданства; лица, состоящие в браке с лицом, которое не может быть усыновителем: лишенные родительских прав, если эти права не были возобновлены; лица, которые были усыновителями (опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями) другого ребенка, но усыновление было отменено или признано недействительным (была прекращена опека, попечительство или деятельность приемной семьи или детского дома семейного типа) по их вине; состоят на учете или на лечении в психоневрологическом или наркологическом диспансере; злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими средствами; лица, которые были осуждены за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности лица, против общественной безопасности, общественного порядка и нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также за преступления, предусмотренные статьями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Уголовного кодекса Украины, или имеют непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение других преступлений.

Данным законопроектом предусмотрено, что усыновление ребенка осуществляется без согласия родителей, если они на протяжении двух месяцев после рождения ребенка не забрали его на воспитание к себе в семью, и запись о них в Книге регистрации рождений совершена в соответствии со статьей 135 этого Кодекса.

Данным законопроектом также предусмотрено, что на усыновление ребенка, над которым установлена опека или попечительство, нужно письменное согласие опекуна или попечителя, если он является родственником ребенка.

На усыновление ребенка, над родителями которого установлена опека или попечительство, нужно письменное согласие опекуна или попечителя, независимо от согласия родителей.

В действующем законе предусмотрено, что ребенок, который является гражданином Украины, может быть усыновлен иностранцем, если он состоит не менее одного года на учете в правительственном органе государственного управления по усыновлению и защите прав ребенка.

Данным законопроектом предусмотрено, что усыновление может быть осуществлено до окончания отмеченного срока, если усыновитель является родственником ребенка; ребенок страдает болезнью, внесенной в специальный перечень болезней, утвержденный Министерством здравоохранения Украины; осуществляется усыновление всех родных братьев и сестер в одну семью, если один или несколько из них состоит на учете в правительственном органе государственного управления по усыновлению и защите прав ребенка не менее одного года.

Также данным законопроектом предусмотрено, что ребенок может быть усыновлен иностранцем, если не оказалось гражданина Украины, который желал бы его усыновить или взять на воспитание в свою семью.