Упростят предпринимательскую деятельность в сфере ветмедицины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О ветеринарной медицине".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии со статьей 50 Закона Украины "О ветеринарной медицине", осуществление деятельности по производству и обращению несъедобных продуктов животного происхождения без получения эксплуатационного разрешения запрещается на таких мощностях (объектах) как центры разведения племенных животных, предприятия/объединения по племенному делу, селекционные, селекционно-технологические и селекционно-гибридные центры, ипподромы, станции оценки племенных животных; мощности (объекты) по производству и обращению ветеринарных препаратов.

Данным законопроектом предусматривается упрощение предпринимательской деятельности путем исключения из статьи 50 Закона Украины "О ветеринарной медицине" мощностей, на виды деятельности которых выдаются лицензии, в частности, относительно ветеринарных препаратов и репродуктивного материала.