Председатель Донецкой областной госадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК считает, что в Украине необходимо менять всю систему здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на пресс-конференции.

«Люди должны понимать – на сегодняшний день та реформа (в здравоохранении), которая делается, она предусматривает улучшение для людей», - сказал губернатор.

Он привел пример того, что, в частности, удаление аппендицита сегодня можно проводить больному, как старым, так и новым методом, – толи разрезая брюшную полость, толи применяя лапароскопию (когда операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия в брюшной полости - УНИАН). В первом случае пациент может вернуться к трудовой деятельности не меньше, чем через неделю после операции, а во втором – уже через день после вмешательства хирургов, объяснил А.БЛИЗНЮК.

По его мнению, применяя более современные методы лечения, в клиниках также будут освобождаться больничные койки. Но этот факт не всем врачам выгоден, поэтому некоторые медики сопротивляются реформам, считает губернатор. «А кто заинтересован из врачей, чтобы койка пустая была? На койку ж деньги даются. Поэтому задача – здорового человека затянуть на койку, лишь бы на эту койку давали деньги, надо это или не надо», - считает А.БЛИЗНЮК. При этом он добавил, что суть реформы здравоохранения – «это правильно расставить акценты, сделать это для людей, где должна присутствовать идеология социальных стандартов».

Губернатор подчеркнул, что в отрасли медицины «вообще систему надо менять, надо видеть лучшие мировые практики и их применять у себя, но для этого необходимо согласие в обществе». Он также отметил, что необходимо перераспределить финансовые потоки в отрасли и направить их на первичную медицину. «Надо, чтобы мы средства перераспределили и направляли бы их на низовой уровень для того, чтобы не ждали, пока у человека рак четвертой категории обнаруживается, а потом мы его везем в Киев, в Германию или еще куда-то оперировать. Или же мы на первой стадии это бы увидели в районной больнице и потом бы оказали правильную помощь человеку, и он вообще бы излечился, или, по крайней мере, мы продлили бы человеку жизнь», - пояснил А.БЛИЗНЮК. Он признал, что реформа эта «не есть оптимальная», но «финансовые потоки надо переносить на людей, вниз; надо дать деньги, чтобы на первоначальном уровне были эти болезни обнаружены».

Кроме того, глава облгосадминистрации напомнил, что реформа в здравоохранении предполагает развитие страховой медицины.

«Конституция говорит о бесплатном медицинском обслуживании. А оно есть на самом деле? Мне стыдно об этом говорить, но его нет. Поэтому надо вводить страховую медицину», - сказал А.БЛИЗНЮК. Он еще раз акцентировал, что пациенту сегодня «нужна специализированная, правильная помощь», и «в интересах людей будут созданы и должны быть созданы специализированные лечебные подразделения».

Губернатор не стал отрицать, что медицинские учреждения, не выполняющие свои задачи, будут закрыты или реформированы.

«И это будет дешевле, чем, то, о чем ратуете вы, – держать любой сарай и тратить на него миллионы - это неправильно. Это не в интересах людей, это в интересах корреспондентов, которые хотят увидеть что-то «горяченькое», - заключил А.БЛИЗНЮК.