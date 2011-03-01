В Херсоне без электрики, воды и отопления остался целый район

В Херсоне из-за порыва высоковольтной воздушной линии электропередач отключены 17 трансформаторных подстанций, в результате чего без электроснабжения остались дома на улицах Чайковского, Причальная, а также в районе Нефтегавань.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в результате аварии также обесточены 2 мини-котельные, из-за чего без тепла остались жители 7 многоквартирных двухэтажных домов на Нефтегавани. В этом же районе отсутствует водоснабжение домов частного сектора, поскольку обесточена водонапорная башня.

Устранить аварию планируется до конца дня 1 марта.