Черное море замерзло впервые за 30 лет

У побережья Одессы замерзло Черное море. Льдом покрылись пирсы, на сотни метров простираются ледяные торосы.

"В последние годы одесские зимы отличаются теплой погодой, которая становится уже нормой, - сообщили в Гидрометеоцентре Черного и Азовского морей. - Нынешняя зима отличается резкими и длительными холодами, что и привело к замерзанию воды у берега". Такое явление происходит крайне редко: последний раз у берегов Одессы море полностью замерзало в 1977 году.

В Одесском порту объявлена ледовая кампания. Как сообщили в пресс-службе морского торгового порта, "из-за замерзания верхнего слоя воды в акватории Черного моря в гавани введены особые условия и порядок проводки судов".

Кроме того, в третий раз с начала зимы обледенело Азовское море. Толщина льда в ряде мест достигает 20 сантиметров. К поселку Седово Новоазовского района прибило ледяные глыбы до 5-10 метров высотой, которые выстроились вдоль всей береговой полосы.

Из-за сильного ветра временно ограничены рейсы парома из Крыма в Россию. По словам начальника Керченской паромной переправы Николая Каверниченко, "паромам разрешено ходить при ветре до 17 метров в секунду. При более сильных порывах приходиться выжидать. Пока пропущены четыре рейса".

По прогнозам синоптиков, лед в прибрежной зоне Азовского моря продержится до второй декады марта. В Одесском регионе море очистится в ближайшие дни.

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