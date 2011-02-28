Украинцы считают систему здравоохранения коррумпированной

Украинцы считают коррумпированной систему здравоохранения.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина в феврале.

В частности, согласно данным опроса, 74,6% респондентов считают, что в системе здравоохранения Украины существует коррупция. Из них 48,4% выбрали ответ «скорее да», 26,2% - «точно да». В то, что коррупции в медицине нет, верит каждый пятый опрошенный (20,2%). Из них 12,6% дали ответ «точно нет», 7,6% - «скорее нет» на данный вопрос. Затруднились ответить - 5,2% респондентов.

Большей части граждан Украины (68,6%) приходилось в течение последнего года оплачивать услуги доктора в медицинских учреждениях. При этом почти четверть респондентов (23,3%) заявили, что не делали этого. Затруднились ответить на этот вопрос 8,1% опрошенных.

Высказали мнение, что медицина в Украине должна быть бесплатной 39,6% респондентов. При этом каждый четвертый украинец (24,2%) предпочел бы платить за медицинские услуги наличными врачу, каждый десятый (10,3%) – наличными через кассу, а 8,3% предпочли бы безналичный расчет. Ответ «мне все равно» дали 5,8% респондентов, а 11,8% затруднились ответить на данный вопрос.

Почти половина украинцев (46,2%) утверждает, что не сталкивались со случаями прямого вымогательства денег медицинскими работниками государственных учреждений. При этом сталкивались с такими случаями почти столько же опрошенных (43,4%). Затруднился ответить на данный вопрос каждый десятый респондент (10,4%).

38,7% респондентов полагают, что в случае введения в Украине страховой медицины уровень коррупции в системе здравоохранения уменьшится. Высказали мнение, что уровень коррупции не изменится 33,8% украинцев, а 11,6% предположили, что он увеличится. Затруднились ответить на данный вопрос 15,9% опрошенных.

Почти половина украинцев (44,6%) поддерживает введение страховой медицины в нашей стране. Из них 30,1% дали ответ «скорее да», 14,5% - «точно да» на этот вопрос. Около трети опрошенных (33,1%) не поддерживает данную систему. Из них ответ «скорее нет» выбрали 21,2%, «точно нет» - 11,9% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос 22,3% граждан Украины.

В Институте напоминают, что завтра, 1 марта 2011 года, в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему «Борьба с коррупцией по-украински».

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Коррупция в украинской медицине» с 25 по 27 февраля 2011 года. Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.