Завтра в Украине ожидается небольшой снег

Завтра на юге Украины ожидается небольшой снег (днем на крайнем юге с дождем), температура ночью 5-10° мороза (в Крыму 2-7° мороза), днем от 4° мороза до 1° тепла.

На Южном побережье Крыма ночью 0-2° мороза, днем 2-5° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории без осадков, лишь в большинстве центральных и восточных областей местами небольшой снег; температура ночью 12-17°, днем 3-8° мороза, на Закарпатье ночью 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Ветер в Украине восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, на юге отдельные порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

В Киевской области во вторник - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 3-8° мороза. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 5-7° мороза.