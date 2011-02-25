Украине необходим уполномоченный по правам ребенка
16:04, 25 февраля 2011Страна
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украине необходим институт уполномоченного по правам ребенка.
Об этом он заявил сегодня в прямом эфире, отвечая на вопросы граждан Украины в рамках проекта «Разговор со страной».
Президент также высказал согласие с утверждением о том, что в стране "много недостатков" относительно вопросов детства и защиты детей.
"Я буду еще разговаривать на эту тему с вице-премьером - министром социальной политики Сергеем Тигипко. Этот вопрос очень болезненный", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
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