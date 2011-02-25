Янукович уволит губернаторов, которые не позаботятся о сиротах

Президент Виктор Янукович обещает уволить председателей областных государственных администраций, которые не обеспечат создание детских домов до конца 2011 года, в котором хотя бы один раз в год дети из других детдомов

могли проходить оздоровление и медицинское обследование на протяжении месяца. Об этом он сказал в ходе проекта "Разговор со страной".

Президент поручил всем губернаторам создать опекунские советы, которые бы опекали детские дома. "В каждой области один показательный детский дом - это на совести каждого региона. Если до конца этого года такие показательные детские дома не будут созданы, а я буду следить как будет идти этот вопрос, я этих равнодушных руководителей отправлю и никогда они не будут при мне работать во власти", - сказал президент.

Кроме того, он подчеркнул необходимость обеспечения набора профессиональных кадров в детские дома, а также 100%-ного их финансирования.

Помимо этого Янукович выразил мнение, что в Украине необходимо менять систему воспитания детей-сирот и заменять существующие детские дома семейными формами воспитания.